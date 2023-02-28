На жаль, такі моменти все ще бувають у футбольному світі.
Валерій Карпін, фото з Google
28 лютого 2023, 17:45
Вчора, 27 лютого, відбулося голосування найкращого футболіста 2022 року за версією FIFA The Best. Нагороду отримав нападник ПСЖ і збірної Аргентини Ліонель Мессі.
На жаль, у голосуванні брали участь росіяни: головний тренер збірної росії Валерій Карпін і капітан Георгій Джикія. Чому таке сталося — невідомо.
За кого голосували представники країни 404 не будемо писати, щоб заощадити час читачів.
Раніше стала відома команду року FIFA The Best.