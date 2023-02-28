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Зірковий португалець знову опинився за спиною аргентинця.

Вчора, 27 лютого, ФІФА оголосила символічну збірну найкращих футболістів за підсумками 2022 року.

До кращих був включений нападник збірної Аргентини та ПСЖ Ліонель Мессі, для якого це потрапляння до символічної збірної стало 16 поспіль.

У той же час нападник збірної Португалії та Ан-Насра Кріштіану Роналду до збірної найкращих не влучив. Це сталося вперше із 2007 року.

Нагадаємо, Мессі був визнаний найкращим гравцем 2022 року.

Раніше ФІФА опублікувала повні результати голосування за найкращого гравця 2022 року.