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Ліонель Мессі випередив свого одноклубника Кіліана Мбаппе на вісім очок.

Вчора відбулася церемонія The Best, на якій стало відомо, що нападник збірної Аргентини та ПСЖ Ліонель Мессі став найкращим гравцем 2022 року.

ФІФА опублікувала результати голосування за нагороду, за підсумками якого видно, що Мессі випередив свого одноклубника Кіліана Мбаппе на вісім очок.

Трійку найкращих замкнув форвард мадридського Реала Карім Бензема, який набрав на 10 балів менше за француза.

Підсумки голосування на найкращого гравця року:

1. Ліонель Мессі (Аргентина, ПСЖ) – 52 очки

2. Кіліан Мбаппе (Франція, ПСЖ) – 44

3. Карім Бензема (Франція, Реал Мадрид) – 34

4. Лука Модрич (Хорватія, Реал Мадрид) – 28

5. Ерлінг Голанд (Норвегія, Манчестер Сіті/ Боруссія Дортмунд) – 24

6. Садіо Мане (Сенегал, Баварія/ Ліверпуль) – 19

7. Хуліан Альварес (Аргентина, Манчестер Сіті/ Рівер Плейт) – 17

8. Ашраф Хакімі (Марокко, ПСЖ) – 15

9. Неймар (Бразилія, ПСЖ) – 13

10. Кевін де Брюйне (Бельгія, Манчестер Сіті) – 10

11. Вінісіус Жуніор (Бразилія, Реал Мадрид) – 10

12. Роберт Левандовські (Польща, Барселона/ Баварія) – 7

13. Джуд Беллінгем (Англія, Боруссія Дортмунд) – 3

14. Мохамед Салах (Єгипет, Ліверпуль) – 2

Раніше стало відомо, за кого проголосували представники України у голосуванні The Best.