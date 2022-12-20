ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

37-річний футболіст має амбітні плани.

Кріштіану Роналду не має наміру залишати збірну Португалії і хоче зіграти на ЧС-2026, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, нападник не планує завершувати кар'єру у збірній. Його оточення вказує на те, що можливою метою Роналду є виступ на ЧС-2026.

Наголошується, що невдача Португалії на ЧС-2022 стала для Роналду сильним ударом. Зараз у нього непростий період, він намагається прийняти цей результат.

Наразі 37-річний форвард перебуває у статусі вільного агента. У листопаді він розірвав контракт із Манчестер Юнайтед.