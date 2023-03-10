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Португальська зірка відреагувала на невдалий результат своєї команди.

Нападник Ан-Насра Кріштіану Роналду прокоментував поразку своєї команди у матчі чемпіонату Саудівської Аравії проти Аль-Іттіхада (0:1).

"Ми розчаровані результатом, але, як і раніше, зосереджені на нашому сезоні та майбутніх іграх.

Дякую вболівальникам Аль-Насра за підтримку. Ми знаємо, що можемо розраховувати на вас!" — написав Роналду у своєму Instagram.

Завдяки цій перемозі Аль-Іттіхад випередив Ан-Наср на одне очко та став лідером чемпіонату Саудівської Аравії.