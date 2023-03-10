Португальська зірка відреагувала на невдалий результат своєї команди.
Гравці Ан-Насра, instagram.com/cristiano
10 березня 2023, 10:15
Нападник Ан-Насра Кріштіану Роналду прокоментував поразку своєї команди у матчі чемпіонату Саудівської Аравії проти Аль-Іттіхада (0:1).
"Ми розчаровані результатом, але, як і раніше, зосереджені на нашому сезоні та майбутніх іграх.
Дякую вболівальникам Аль-Насра за підтримку. Ми знаємо, що можемо розраховувати на вас!" — написав Роналду у своєму Instagram.
Завдяки цій перемозі Аль-Іттіхад випередив Ан-Наср на одне очко та став лідером чемпіонату Саудівської Аравії.