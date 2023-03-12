Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 11 березня.
Весняний період розпочався в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли до третього місяця 2023 року.
Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У суботу, 11 березня:
Лондонський Челсі здобув чергову перемогу в АПЛ — над Лестером і з асистом Михайла Мудрика.
Дортмундська Боруссія не втримала перемогу в Рурському дербі проти Шальке.
Карло Анчелотті здобув 100 перемогу в Ла Лізі на чолі Реала — його команда обіграла Еспаньйол.
Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.