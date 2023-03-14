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Футболіст встиг зіграти за "червоних дияволів" лише 35 матчів.

Воротар Брюгге Сімон Міньйоле вирішив завершити міжнародну кар'єру у збірній Бельгії. Про це повідомляє прес-служба Королівської бельгійської футбольної асоціації.

За свою кар'єру 35-річний бельгієць провів 35 поєдинків у футболці національної команди, з яких десять на нуль при 39 пропущених м'ячах.

Сімон дебютував у збірній Бельгії 25 березня 2011 року. Однак із приходом Тібо Куртуа, Міньйоле програв конкуренцію воротареві мадридського Реалу.

За цей час Міньйоле представляв Бельгію на трьох чемпіонатах світу (2014, 2018, 2022) та двох чемпіонатах Європи (2016, 2020).

Нинішнього сезону Міньйоле провів 40 поєдинків, з яких 16 на нуль при 50 пропущених м'ячах.