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34-річний футболіст зосередиться на клубному футболі.

Захисник Антверпена Тобіас Альдервейрельд оголосив про завершення міжнародної кар'єри у складі збірної Бельгії.

34-річний футболіст дебютував у складі національної команди 29 травня 2009 року у віці 20 років.

За цей час Тобіас провів 127 поєдинків, у яких забив п'ять голів та віддав 12 результативних передач. Також він отримав 11 жовтих карток.

У складі збірної Бельгії він провів три чемпіонати світу та два чемпіонати Європи. Найвищою нагородою була бронзова медаль мундіалю у 2018 році.

Цього сезону Альдервейрельд провів 36 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав дві результативні передачі.