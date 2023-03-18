Перші зміни для команди Луїса Де ла Фуенте.
Альваро Мората, Getty Images
18 березня 2023, 13:55
Вчора, 17 березня, збірна Іспанії під керівництвом нового головного тренера Луїса Де ла Фуенте оголосила свою заявку на найближчі матчі відбору Євро-2024.
До неї не потрапили 12 гравців, які представляли країну на ЧС-2022 у Катарі, серед яких опинилися Хорді Альба та Коке.
Таким чином, збірна потребувала нового капітана, яким став нападник Атлетіко Альваро Мората.
У складі збірної Мората провів 61 матч, у яких забив 30 голів та віддав сім гольових передач.
Нагадаємо, у найближчих іграх Іспанія зіграє проти Норвегії та Шотландії. Ігри пройдуть 25 та 28 березня відповідно.