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Перші зміни для команди Луїса Де ла Фуенте.

Вчора, 17 березня, збірна Іспанії під керівництвом нового головного тренера Луїса Де ла Фуенте оголосила свою заявку на найближчі матчі відбору Євро-2024.

До неї не потрапили 12 гравців, які представляли країну на ЧС-2022 у Катарі, серед яких опинилися Хорді Альба та Коке.

Таким чином, збірна потребувала нового капітана, яким став нападник Атлетіко Альваро Мората.

У складі збірної Мората провів 61 матч, у яких забив 30 голів та віддав сім гольових передач.

Нагадаємо, у найближчих іграх Іспанія зіграє проти Норвегії та Шотландії. Ігри пройдуть 25 та 28 березня відповідно.