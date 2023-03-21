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На відбіркових матчах молодіжного Євро працюватимуть Олексій Деревинський та Олександр Беркут.

Два українські арбітри працюватимуть на березневих матчах еліт-раунду відбору Євро-2023 (U-19). Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Обидва матчі пройдуть у четвертій відбірковій групі та відбудуться у португальських містах Барселуш та Брага.

22 березня на матчі Чехія – Хорватія Олексій Деревинський буде головним арбітром, а одним із його помічників на лініях буде Олександр Беркут.

25 березня на грі Португалія – Чехія Беркут буде лайсменом, а четвертим рефері – Деревінський.

28 березня на зустрічі Швеція – Чехія головним рефері буде Деревинський, а Беркут – помічником.

Нагадаємо, Україна пройшла в еліт-раунд відбору Євро-2023, де зіграє проти Іспанії, Данії та Люксембургу.