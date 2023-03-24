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Аргентинець відзначився голом у ворота Панами.

Збірна Аргентини у товариському матчі здобула перемогу над Панамою (2:0).

У цьому поєдинку результативним ударом відзначився нападник ПСЖ Ліонель Мессі, для якого це був ювілейний 800 гол у кар'єрі.

На рахунку 35-річного аргентинця 701 гол у складі клубів та 99 забитих м'ячів за національну команду.

Свій наступний матч Аргентина проведе проти Кюрасао. Гра відбудеться 28 березня.

Раніше головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні заявив, що зможе переконати Мессі зіграти на чемпіонаті світу, який відбудеться у 2026 році.