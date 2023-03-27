Зінченко пообіцяв взяти реванш у Сака за поразку від Англії

Українець поспілкувався з британською пресою.
Олександр Зінченко, Getty Images
27 березня 2023, 11:10
Капітан збірної України Олександр Зінченко після поразки від Англії у відборі на Євро-2024 оцінив гру свого одноклубника по Арсеналу Букайо Сака.
Нагадаємо, що Сака став автором другого голу у ворота Анатолія Трубіна, перегравши воротаря обвідним ударом.
Україна — Англія. Наші оцінки
"Букайо Сака? Він приголомшливий гравець, ми це знаємо. Очевидно, що зараз він у шаленій формі, я бажаю йому цього до кінця сезону.
Розумієте, на полі немає друзів. На жаль, сьогодні він мене переміг, але я візьму реванш", — сказав Зінченко.
Наступні зустрічі між Англією та Україною відбудуться 9 вересня. Це буде домашній поєдинок для України, але поки не ясно, де він проходитиме.
Відео голів та огляд матчу між Англією та Україною можна дивитись на Football.ua. Дивіться також оцінки гравцям збірної України за матч з Англією від статистичних порталів. Та голосуйте за свого MVP поєдинку.