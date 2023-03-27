Зінченко пообіцяв взяти реванш у Сака за поразку від Англії

Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Українець поспілкувався з британською пресою.

Капітан збірної України Олександр Зінченко після поразки від Англії у відборі на Євро-2024 оцінив гру свого одноклубника по Арсеналу Букайо Сака.

Нагадаємо, що Сака став автором другого голу у ворота Анатолія Трубіна, перегравши воротаря обвідним ударом.

Україна — Англія. Наші оцінки

"Букайо Сака? Він приголомшливий гравець, ми це знаємо. Очевидно, що зараз він у шаленій формі, я бажаю йому цього до кінця сезону.

Розумієте, на полі немає друзів. На жаль, сьогодні він мене переміг, але я візьму реванш", — сказав Зінченко.

Наступні зустрічі між Англією та Україною відбудуться 9 вересня. Це буде домашній поєдинок для України, але поки не ясно, де він проходитиме.