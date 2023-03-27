Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Футболіст розповів про матч з англійцями.

Капітан збірної України у матчі з Англією Олександр Зінченко прокоментував поразку англійцям у відборі до Євро-2024.

"Перш за все хотів би подякували всім вболівальникам за підтримку, бачили дуже багато українців, дуже приємно. На жаль, ми не змогли подарувати їм якісь позитивні емоції.

Ми знали, що збірна Англії - суперник дуже сильний. Будемо робити висновки, щоб ми рухалися далі. Все ще впевнений, що у нас є великий потенціал в збірній. Ця поразка буде для нас уроком.

Все одно вважаю, що були позитивні моменти у цій грі. Так, може десь ми не так багато створили небезпечних моментів, але розуміли, що це збірна Англії, вони дуже добре пресингують. Тому нам є чому вчитися", – сказав Зінченко.

Відео голів та огляд матчу між Англією та Україною можна дивитись на Football.ua. Дивіться також оцінки гравцям збірної України за матч з Англією від статистичних порталів. Та голосуйте за свого MVP поєдинку.