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Зарплата португальської зірки у саудівському клубі складає близько 217 мільйонів євро.

Нападник Ан-Насра Кріштіану Роналду отримує від клубу лише 10% заробітної плати. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, 90% зарплати португальський форвард отримує із бюджету Саудівської Аравії.

"Підписання Роналду — історичний шанс для клубу, для Саудівської Аравії та для нашого регіону. Це один із найкращих гравців в історії", — зазначило джерело, яке побажало залишитися анонімним.

Нагадаємо, орієнтовна зарплата Роналду складає близько 217 мільйонів євро.

Зазначимо, що португалець вже провів два офіційні матчі за саудівський клуб, але поки що не відзначався результативними діями на полі.