ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Саудівська федерація футболу має заплатити 32 тисячі доларів США.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) виписала збірній Саудівської Аравії штраф за підсумками виступів у груповому етапі чемпіонату-2022 у Катарі.

Як повідомляє The Associated Press, причиною стало "неналежне поведення команди" у матчах проти Аргентини та Мексики, коли саудити заробили по шість жовтих карток.

За це Федерація футболу Саудівської Аравії має виплатити штраф у розмірі 32 тисячі доларів США.

Також оштрафовано на 53 тисячі доларів була збірна Хорватії за образливі вигуки її фанатів на адресу голкіпера збірної Канади Мілана Боряна, який має родинні зв'язки у Сербії.

Не обійшлася без штрафу і збірна Сербії, яка має заплатити 21300 доларів за політичний банер про сусіднє Косово, вивішений у роздягальні перед грою з Бразилією у першому матчі команди.