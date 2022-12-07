Саудівська федерація футболу має заплатити 32 тисячі доларів США.
Гравці збірної Саудівської Аравії, Getty Imges
07 грудня 2022, 23:50
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) виписала збірній Саудівської Аравії штраф за підсумками виступів у груповому етапі чемпіонату-2022 у Катарі.
Як повідомляє The Associated Press, причиною стало "неналежне поведення команди" у матчах проти Аргентини та Мексики, коли саудити заробили по шість жовтих карток.
За це Федерація футболу Саудівської Аравії має виплатити штраф у розмірі 32 тисячі доларів США.
Також оштрафовано на 53 тисячі доларів була збірна Хорватії за образливі вигуки її фанатів на адресу голкіпера збірної Канади Мілана Боряна, який має родинні зв'язки у Сербії.
Не обійшлася без штрафу і збірна Сербії, яка має заплатити 21300 доларів за політичний банер про сусіднє Косово, вивішений у роздягальні перед грою з Бразилією у першому матчі команди.