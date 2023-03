Напередодні стало відомо, що німецький атакувальний півзахисник Месут Озіл ухвалив рішення завершити професійну кар’єру.

За тривалий час виступів 34-річний виконавець устиг провести чимало матчів у складах Рот-Вайс Есссен, гельзенкірхенського Шальке, бременського Вердера, мадридського Реала, лондонського Арсенала та турецьких Фенербахче й Башакшехіра відповідно.

Саме за часи виступів у столиці Іспанії німець знайшов для себе одного з найліпших товаришів — нинішнього гравця Серхіо Рамоса, який колись заступався за друга перед Жозе Моурінью.

На честь завершення професійних виступів Озілом іспанський виконавець залишив щемливий допис у соціальних мережах.

"Брате, світ дякує тобі за твій футбол. Магія жила в твоїх бутсах. Насолоджуйся моментом, живи вільно й до нових зустрічей", — заявив Рамос.

Brother, el fútbol te da las gracias por tu fútbol. Mucha magia en tus botas. 🪄 Disfruta, vive y nos vemos pronto. 😍😘

Brother, football thanks you for your football. Magic in your boots. 🪄 Enjoy, live and see you soon. 😍😘 @M10 pic.twitter.com/5tdw9GmPkg