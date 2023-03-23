Колишній партнер німця за складом Реала прокоментував завершення кар’єри товариша.
Серхіо Рамос та Месут Озіл, Getty Images
23 березня 2023, 08:25
Напередодні стало відомо, що німецький атакувальний півзахисник Месут Озіл ухвалив рішення завершити професійну кар’єру.
За тривалий час виступів 34-річний виконавець устиг провести чимало матчів у складах Рот-Вайс Есссен, гельзенкірхенського Шальке, бременського Вердера, мадридського Реала, лондонського Арсенала та турецьких Фенербахче й Башакшехіра відповідно.
Саме за часи виступів у столиці Іспанії німець знайшов для себе одного з найліпших товаришів — нинішнього гравця Серхіо Рамоса, який колись заступався за друга перед Жозе Моурінью.
На честь завершення професійних виступів Озілом іспанський виконавець залишив щемливий допис у соціальних мережах.
"Брате, світ дякує тобі за твій футбол. Магія жила в твоїх бутсах. Насолоджуйся моментом, живи вільно й до нових зустрічей", — заявив Рамос.
У поточному сезоні на рахунку Озіла було всього вісім матчів (187 хвилин).