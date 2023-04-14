Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Кабмін дивним чином вирішив питання щодо участі українців у турнірах з представниками росії та білорусі.

Кабінет Міністрів України дивним чином вирішив питання щодо участі українських спортсменів у турнірах, у яких беруть участь росія та білорусь. Про це повідомив народний депутат Жан Беленюк у своєму Telegram-каналі.

Таким було рішення українського уряду у відповідь на допуск до турнірів російських та білоруських спортсменів, які братимуть участь під нейтральним прапором.

У зв'язку з цим залишається відкритим питання про участь збірної України у відбірному циклі Євро-2024, де бере участь білорусь.

Якщо Кабмін стоятиме на своєму, "синьо-жовті" будуть змушені знятися з турніру.

Єдиним фактом проти виступає те, що Україна та білорусь виступають у різних групах і навряд чи вони якимось чином перетнуться на турнірі.

На даний момент Україна провела один матч у груповому етапі відбору, в якому поступилася Англії (0:2).