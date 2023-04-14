Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Українець поділився своїми думками після нового наказу Міністерства молоді та спорту України.

Нападник Райо Махадаонда Роман Зозуля прокоментував новий наказ Міністерства молоді та спорту України про заборону збірним України брати участь у турнірах, на яких присутні спортсмени з росії чи білорусі.

"Схоже, футбольна збірна знімається з кваліфікації Євро", — написав Зозуля в Instagram.

На пост Зозулі відреагували й інші українські футболісти.

"Непогано вирішили питання", — додав захисник Львова Олексій Дитятьєв.

"Мда. Просто в шоці", — написав колишній гравець збірної України Артем Федецький.

Нагадаємо, Україна бере участь у відборі Євро-2024, де також є збірна білорусі.