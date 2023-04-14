Українець поділився своїми думками після нового наказу Міністерства молоді та спорту України.
Англія - Україна, Getty Images
14 квітня 2023, 10:55
Нападник Райо Махадаонда Роман Зозуля прокоментував новий наказ Міністерства молоді та спорту України про заборону збірним України брати участь у турнірах, на яких присутні спортсмени з росії чи білорусі.
"Схоже, футбольна збірна знімається з кваліфікації Євро", — написав Зозуля в Instagram.
На пост Зозулі відреагували й інші українські футболісти.
"Непогано вирішили питання", — додав захисник Львова Олексій Дитятьєв.
"Мда. Просто в шоці", — написав колишній гравець збірної України Артем Федецький.
Нагадаємо, Україна бере участь у відборі Євро-2024, де також є збірна білорусі.