Нападник Райо Махадаонда Роман Зозуля прокоментував новий наказ Міністерства молоді та спорту України про заборону збірним України брати участь у турнірах, на яких присутні спортсмени з росії чи білорусі.

"Схоже, футбольна збірна знімається з кваліфікації Євро", — написав Зозуля в Instagram.

На пост Зозулі відреагували й інші українські футболісти.

"Непогано вирішили питання", — додав захисник Львова Олексій Дитятьєв.

"Мда. Просто в шоці", — написав колишній гравець збірної України Артем Федецький.

Нагадаємо, Україна бере участь у відборі Євро-2024, де також є збірна білорусі.