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Португалець схопив себе за пах у відповідь на вигуки "Мессі! Мессі!" з трибун уболівальників суперника.

Нападника Ан-Насра Кріштіану Роналду не буде покарано за його непристойний жест. Про це повідомляє Goal.com.

Нагадаємо, після матчу з Аль-Хілялем (0:2) португалець схопив себе за пах у відповідь на вигуки "Мессі! Мессі!" з трибун уболівальників суперників.

Дисциплінарний та етичний комітет Федерації футболу Саудівської Аравії розглянув інцидент і ухвалив рішення не карати футболіста збірної Португалії.

При цьому наголошується, що комітет розглядав відео лише від офіційного мовника матчу, а від фанатів – ні.

Раніше Ан-Наср виступив із заявою з приводу скандалу навколо Роналду, на яку один із юристів подав позов за непристойну поведінку.