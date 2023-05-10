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Клуб із ОАЕ шукає потенційну заміну для українського фахівця.

Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров може залишити команду з ОАЕ наприкінці цього сезону. Про це повідомляє Платформа Еміратів.

За інформацією джерела, керівництво клубу з ОАЕ шукає потенційних кандидатів на випадок відходу українського фахівця.

Наразі розглядаються три кандидатури – Марсело Гальярдо з Рівер Плейта, колишній наставник Аякса Альфред Схрьодер та син Мірчі Луческу – Разван, який наразі працює з ПАОКом.

Раніше повідомлялося, що разом із Ребровим команду може залишити український вінгер Андрій Ярмоленко.