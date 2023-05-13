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Український форвард продовжить свою кар'єру у чемпіонаті Казахстану.

Український нападник Максим Дегтярьов підписав контракт із Атирау, повідомляє прес-служба Професійної футбольної ліги Казахстану.

Деталі угоди з 29-річним українцем не відомі, але зазначається, що він виступатиме під 79 номером.

Останнім клубом Дегтярьова був Тараз, який він залишив у січні цього року. За півроку він забив два м'ячі та віддав два асисти у 16 матчах.

Наразі Атирау посідає сьоме місце у чемпіонаті Казахстану після восьми зіграних турів.