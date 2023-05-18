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Вперше були продані всі квитки.

В рамках фінального поєдинку Ліги чемпіонів серед жіночих команд Барселона зіграє проти Вольфсбурга в нідерландському Ейндховені.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, вперше в історії на фінал жіночої Ліги чемпіонів були продані усі квитки.

Очікується, що на матчі буде 34100 осіб. Також це буде рекорд для Нідерландів за відвідуваністю матча жіночих команд.

Попередній рекорд було встановлено у 2019 році в Австралії. Тоді на грі було 30 640 глядачів.

Нагадаємо, матч між Барселоною та Вольфсбургом відбудеться 3 червня.