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Сергій Ребров звернувся до гравців Барселони, які записали відеозвернення до російських вболівальників.

Український тренер Аль-Айна Сергій Ребров прокоментував відео, в якому гравці Барселони звернулися до російських уболівальників після перемоги в іспанській Ла Лізі.

"Минув вже деякий час, а офіційних коментарів чи пояснення від Барселони щодо божевільного рішення записати це відео досі немає.

Дякувати своїм міжнародним вболівальникам – це нормально, але дякувати своїм вболівальникам з росії, які підтримують не тільки ваш клуб, але й незаконне вторгнення їхньої держави в нашу країну, тероризму та вбивства нашого мирного населення, включаючи дітей, серед яких також є дуже багато ваших прихильників – це, на вашу думку, також нормально?

Алехандро Бальде та Серджі Роберто, які за виразом їхніх облич були такі щасливі взяти участь у цьому відео – раджу вам та вашому клубу наступного разу краще проінформувати себе про те, у чому ви берете участь, а не ганьбити себе, як ви зробили тут", – написав Ребров в Instagram.

Раніше УАФ відреагувала на відеозвернення футболістів Барселони до російських уболівальників після завоювання титулу чемпіона Іспанії.