Іспанія

Хаві висловився про складнощі роботи на чолі каталонського клубу.

Головний тренер Барселони Хаві прокоментував роботу у якості наставника каталонського клубу.

"Головна зміна за час моєї відсутності в клубі — фанати. У мене мурашки від них. Тренеру втричі важче, ніж гравцю, бо вболівальники вважають тебе відповідальним за все. Тепер вони кажуть, що це чемпіонство імені Хаві. Але це результат командної роботи.

Чемпіонство для мене дуже важливе. Знав, що буде важко, але мені дуже хотілося виграти, і в результаті моя завзятість принесла плоди. Але поразка в Лізі чемпіонів була дуже неприємною.

Деколи здається, що в Барселоні дуже жорстоке середовище. Коли все добре – вони незадоволені, коли все погано – радіють. Намагаюся не реагувати на критику, але це неможливо. Вона доходить до моїх батьків, до моєї дружини, до дітей у школі… Я вдома, я місцевий, і в такому разі страждати доводиться утричі більше.

Сподіваюся, що цей рік започаткує щось важливе. Ми хочемо зміцнитися та стати більш конкурентноздатними", — наводить Хаві слова Marca.

Нинішнього сезону під керівництвом Хаві Барселона оформила дострокове чемпіонство. Іспанець очолює "блаугранас" із 2021 року, а його контракт розрахований до літа 2024 року.