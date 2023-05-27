Команда Сергія Реброва не змогла завоювати жодного титулу цього сезону.
Аль-Айн - Аль-Шарджа, ФК Аль-Айн
27 травня 2023, 21:16
У фіналі Кубка ліги ОАЕ Аль-Айн під керівництвом Сергія Реброва поступився Аль-Шарджі з рахунком 1:2.
Рахунок у матчі було відкрито на 30 хвилині, коли у складі Аль-Айна відзначився Куадіо Куаме. Однак у компенсований час до першого тайму команда українського фахівця пропустила двічі зусиллями Луанзіньо та Кайо.
Український вінгер Андрій Ярмоленко пропускав матч через травму, яку він отримав в минулому матчі проти Аль-Насра.
Таким чином, Аль-Айн завершив сезон без трофеїв. У чемпіонаті ОАЕ Аль-Айн посів друге місце після Аль-Шабаба, а у фіналі Кубка країни поступився тій самій Аль-Шарджі.
Зазначимо, що чинний контракт Реброва розрахований до 30 червня цього року. Раніше була інформація, що Ребров та Ярмоленко можуть покинути клуб із ОАЕ.