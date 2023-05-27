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Команда Сергія Реброва не змогла завоювати жодного титулу цього сезону.

У фіналі Кубка ліги ОАЕ Аль-Айн під керівництвом Сергія Реброва поступився Аль-Шарджі з рахунком 1:2.

Рахунок у матчі було відкрито на 30 хвилині, коли у складі Аль-Айна відзначився Куадіо Куаме. Однак у компенсований час до першого тайму команда українського фахівця пропустила двічі зусиллями Луанзіньо та Кайо.

Український вінгер Андрій Ярмоленко пропускав матч через травму, яку він отримав в минулому матчі проти Аль-Насра.

Таким чином, Аль-Айн завершив сезон без трофеїв. У чемпіонаті ОАЕ Аль-Айн посів друге місце після Аль-Шабаба, а у фіналі Кубка країни поступився тій самій Аль-Шарджі.

Зазначимо, що чинний контракт Реброва розрахований до 30 червня цього року. Раніше була інформація, що Ребров та Ярмоленко можуть покинути клуб із ОАЕ.