Італія

Іспанський захисник може переїхати до Італії.

Захисник мадридського Реалу Альваро Одріосола може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє журналіст Джанлука ді Марціо.

За інформацією джерела, у послугах 27-річного іспанця зацікавлений Ювентус, який розглядає футболіста як потенційну заміну Хуану Куадрадо.

Крім Альваро "стара синьйора" розглядає кандидатури Еміля Гольма зі Спеції та ще одного гравця "вершкових" Лукаса Васкеса.

Нинішнього сезону Одріосола провів лише шість поєдинків, у яких відіграв на полі 93 хвилини.

Раніше повідомлялося, що Реал Сосьєдад хоче безкоштовно підписати Одріосолу.