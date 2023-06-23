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Клуб із Брюсселя не зміг домовитися зі спеціалістом щодо нового контракту.

Бельгійський Юніон у своєму офіційному твіттері оголосив про звільнення головного тренера Карела Герартса.

Чинний контракт 41-річного бельгійця був розрахований до літа 2024 року, але сторони не змогли домовитися про нову угоду та вирішили попрощатися достроково.

Під керівництвом Герартса минулого сезону Юніон дісталася до півфіналу Кубка Бельгії та чвертьфіналу Ліги Європи. Також команда до останнього туру чемпіонату своєї країни претендувала на чемпіонський титул, але зрештою посіла третє місце.

Це місце дає право Юніону виступити у раунді плей-оф кваліфікації Ліги Європи.