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Німецький фахівець може перебратися до Саудівської Аравії.

Колишній головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн незабаром може очолити Аль-Ахлі. Про це повідомляє журналіст Руді Галетті у своєму твіттері.

За інформацією джерела, керівництво саудівського клубу розглядає кандидатуру 35-річного німця, який вже встиг відмовити Челсі, Тоттенгему та ПСЖ.

Зазначається, що Аль-Ахлі вже зробив пропозицію для німецького фахівця, якого було звільнено з Баварії у березні цього року.

Раніше Челсі оголосив про перехід Едуара Менді до Аль-Ахлі.