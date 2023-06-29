Німецький фахівець може перебратися до Саудівської Аравії.
Юліан Нагельсманн, Getty Images
29 червня 2023, 18:15
Колишній головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн незабаром може очолити Аль-Ахлі. Про це повідомляє журналіст Руді Галетті у своєму твіттері.
За інформацією джерела, керівництво саудівського клубу розглядає кандидатуру 35-річного німця, який вже встиг відмовити Челсі, Тоттенгему та ПСЖ.
Зазначається, що Аль-Ахлі вже зробив пропозицію для німецького фахівця, якого було звільнено з Баварії у березні цього року.
Раніше Челсі оголосив про перехід Едуара Менді до Аль-Ахлі.