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За Суперкубок УЄФА змагаються переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

УЄФА змінив формат проведення матчу за Суперкубок Європи, повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, згідно зі статтею 12 нового регламенту, у разі нічийного результату в основний час переможця буде визначено одразу у серії післяматчевих пенальті.

Таким чином після основного часу додаткових таймів по 15 хвилин не буде.

Цього сезону Суперкубок УЄФА між собою розіграють Манчестер Сіті, який виграв Лігу чемпіонів, і Севілья, яка стала найсильнішою в Лізі Європи. Матч пройде 16 серпня в Афінах на стадіоні Караїскакіс.

Чинним переможцем турніру є мадридський Реал, який обіграв Айнтрахт (2:0).