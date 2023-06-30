За Суперкубок УЄФА змагаються переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи.
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30 червня 2023, 07:35
УЄФА змінив формат проведення матчу за Суперкубок Європи, повідомляє Mundo Deportivo.
За інформацією джерела, згідно зі статтею 12 нового регламенту, у разі нічийного результату в основний час переможця буде визначено одразу у серії післяматчевих пенальті.
Таким чином після основного часу додаткових таймів по 15 хвилин не буде.
Цього сезону Суперкубок УЄФА між собою розіграють Манчестер Сіті, який виграв Лігу чемпіонів, і Севілья, яка стала найсильнішою в Лізі Європи. Матч пройде 16 серпня в Афінах на стадіоні Караїскакіс.
Чинним переможцем турніру є мадридський Реал, який обіграв Айнтрахт (2:0).