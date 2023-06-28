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Такою була реакція керівництва європейського футболу після трансферів Челсі.

УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив, що обмежив амортизацію контрактів гравців п'ятьма роками.

"Амортизація реєстрації гравців буде обмежена п'ятьма роками, щоб забезпечити рівне ставлення до всіх клубів та підвищити фінансову стійкість", — йдеться у заяві організації.

При цьому наголошується, що правило не застосовуватиметься до вже укладених договорів.

Нове обмеження також торкнеться продовження контрактів – амортизація можлива протягом тривалості контракту, але до п'яти років.

Нагадаємо, амортизація – це можливість у бухгалтерській звітності перенести трансферну вартість та зарплату на весь період тривалості контракту рівними частинами.

Таким чином УЄФА відреагував на скарги клубів на трансфери лондонського Челсі, який під керівництвом нового власника Тодда Боелі погоджував тривалі контракти для новачків.