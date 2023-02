Центральний захисник французького Ліону та збірної Хорватії Деян Ловрен вирішив завершити міжнародну кар'єру.

33-річний дворазовий призер чемпіонату світу у складі "шашкових" написав своїй збірній та хорватським уболівальникам прощальний лист.

With an open letter to #Croatia national team and #Croatia fans, two-time @FIFAWorldCup medallist @Dejan06Lovren retires from international duty. Thank you for everything, Deki! 🇭🇷❤️ #HvalaDeki#Family #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/cJME0D6BlR