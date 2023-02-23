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Колишній захисник Ліверпуля більше не виступатиме на міжнародному рівні.

Центральний захисник французького Ліону та збірної Хорватії Деян Ловрен вирішив завершити міжнародну кар'єру.

33-річний дворазовий призер чемпіонату світу у складі "шашкових" написав своїй збірній та хорватським уболівальникам прощальний лист.

За свою кар'єру Деян Ловрен провів за збірну Хорватії 78 матчів, у яких він забив п'ять голів і віддав одну результативну передачу.

На міжнародному рівні досвідчений центрбек вигравав "срібло" чемпіонату світу у 2018 році, а також "бронзу" чемпіонату світу у 2022 році.