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У фіналі турніру марокканці обіграли Єгипет.

Сьогодні вночі завершився Кубок африканських націй до 23 років, за підсумками якого переможцем турніру стала збірна Марокко, яка обіграла Єгипет у додатковому часі.

Основний час матчу завершився з рахунком 1:1. На його єгиптянина Махмуда Сабера на 10 хвилині зустрічі марокканці відповіли влучним ударом Яні Беграуї наприкінці першого тайму.

У результаті зустріч перейшла у додатковий час, де на третій компенісованій хвилині до першого овертайму відзначився Уссама Таргаллін.

Для збірної Марокко це перша перемога на молодіжному Кубку африканських націй. Бронза турніру дісталася збірній Малі, яка обіграла Гвінею (1:0).

Таким чином, збірні Марокко, Єгипту та Малі вибороли путівки на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі, де також вперше в історії буде представлена Україна.