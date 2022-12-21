ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

За свою казкову подорож на мундіалі марокканці заробили близько 25 мільйонів доларів.

Футболісти збірної Марокко знайшли застосування своїм призовим, які вони отримали за свій неймовірний виступ на чемпіонаті світу в Катарі. Про це повідомляє журналіст Халед Бейдун у своєму твіттері.

За інформацією джерела, всі призові за минулий катарський мундіаль, марокканці відправлять на допомогу бідним сім'ям у своїй країні.

За даними ЗМІ, за свій виступ у Катарі збірна Марокко заробила близько 25 мільйонів доларів.

Нагадаємо, марокканці посіли четверте місце, поступившись Хорватії у матчі за третє місце ЧС-2022 у Катарі.

Раніше стали відомі 10 претендентів на найкращий гол чемпіонату світу-2022.