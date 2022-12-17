ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу за третє місце чемпіонату світу, що відбувся 17 грудня 2022, 17:00.

У рамках матчу ха третє місце чемпіонату світу-2022 збірна Хорватії з мінімальною перевагою обіграла збірну Марокко — 2:1.

Усі три голи були забиті вже у першому таймі. За Хорватію відзначались Гвардіол та Оршич. У Марокко гольовим пострілом відзначився Дарі.

До вашої уваги відео голів та огляд матчу:

Хорватія — Марокко 2:1

Голи: Гвардіол, 7, Оршич, 42 — Дарі, 9



Хорватія: Лівакович — Станишич, Гвардіол, Шутало — Оршич, Маєр (Пашалич, 66), Ковачич, Модрич, Перішич — Крамарич (Влашич, 61), Лівая (Петкович, 66).



Марокко: Буну — Хакімі, Дарі (Банун, 64), Ель Ямік (Амалла, 67), Аттіят-Аллах — Сабірі (Чейр, 46), Ель-Ханнус (Унахі, 55), Амрабат — Зієш, Ен-Несірі, Буфаль (Зарурі, 64).



Попередження: Унахі, Амалла.