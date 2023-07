Чемпіонат Європи до 21 року завершився перемогою збірної Англії.

Серед найкращіх голів першості відмітили й м'ячі двох представників збірної України — Георгія Судакова та Артема Бондаренка.

Обидва футболісти допомогли обіграти французів у чвертьфіналі, а вибір авторства вболівальників все ще триває і можна зробити його на офіційному сайті УЄФА.

Top 10 goals of the #U21EURO finals, selected by UEFA's Technical Observer panel ⚽️🔥



Now vote for your favourite! 🗳️#U21GOTT | @AlipayPlus