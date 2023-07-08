U-21

Англія U-21 — чемпіон Європи-2023

У фінальному поєдинку з божевільною розв'язкою команда Лі Карслі здолала однолітків із Іспанії, уперше за 39 років виграши Євро в цій віковій групі.

Англія U-21 — Іспанія U-21, Getty Images