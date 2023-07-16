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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 15 липня.

Завершилася 507 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

"Європейські країни досі чекають на дозвіл від США, щоб розпочати навчання українських пілотів на F-16" – Politico.

"Велика колона пвк вагнера прибула до білорусі", — Беларускі Гаюн. За даними моніторингової групи, в колоні було помічено не менше 60 автомобілів, серед них пікапи, великогабаритні вантажівки, вантажівки і не менше 3 автобусів для перевезення людей. Тим часом, Держприкордонслужба України підтвердила, що на території білорусі з'явилися окремі групи бійців пвк вагнер.

"Зʼявилась можливість безкоштовної евакуації з Сумщини", — Мінреінтеграції. Вже сьогодні з Сум до Києва вирушив перший евакуаційний потяг Суми-Київ.

Діти від 6 до 17 років з Херсонщини можуть безкоштовно відпочити у таборах та санаторіях Румунії, Туреччини або Польщі. Заявки приймає Херсонська ОВА.

"Південна Корея збільшить військову і гуманітарну підтримку України", - президент країни Юн Сок Йоль. "Минулого року ми надавали і бронежилети, і шоломи, і іншу необхідну амуніцію. Наш уряд виділив Україні торік $100 млн, цього року ця підтримка становитиме $150 млн".

"Все, що стосується Пригожина — вже позбавлено сенсу. Його вже не існує, тобто вагнер повністю розібраний. Частина перейшла на роботу в міноборони, рекрутингові центри вагнера працюють як центри при фсб міноборони. Частину вагнера забрала до себе росгвардія. лукашенко оримав у своє розпорядження іграшку у вигляді Пригожина та його невеликої кількості бійців", — Подоляк.

"Україна змінила тактику контрнаступу", — NYT. Видання стверджує, що за перші два тижні контрнаступу ми втратили до 20% поставленої на фронт техніки. Вже в наступні тижні цей показник знизився до 10% завдяки новій тактиці – вимотувати рашистів артилерією та ракетами великої дальності. Така тактика призвела до уповільнення наступу. Навіть якщо дивитися на останню військову допомогу, про яку ведуться переговори, це якраз арт-снаряди та ракети великої дальності – все те, що необхідно для підтримки нової тактики.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Протягом поточної доби російська федерація завдала ракетно-авіаційного удару двома іранськими ударними БпЛА типу “Shahed” та двома зенітними керованими ракетами по Україні. В результаті успішної бойової роботи ППО України знищено два ударних БпЛА.

Крім того, ворог завдав 32 авіаційних ударів та здійснив 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — протягом доби відбулось 28 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Протягом доби завдав авіаційних ударів в районах Волфиного Сумської області та Устинівки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема це Залізний Міст Чернігівської області; Білокопитове і Прогрес Сумської області та Козача Лопань, Ветеринарне і Красне Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії південніше Новоселівського Луганської області. В тому ж районі завдав авіаційного удару. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Дворічна, Красне Перше, Колодязне, Новомлинськ та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії східніше Веселого Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Невського і Білогорівки Луганської області та Івано-Дар’ївки, Федорівки і Роздолівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районі південно-західніше Андріївки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Диліївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Маркове, Хромове, Диліївка, Васюківка Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Первомайського та завдав авіаційного удару біля Нью-Йорка Донецької області. У той же час, ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Невельське, Первомайське, Степове та Авдіївка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. Там же ворог завдав авіаційного удару. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Катеринівка та Георгіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки та завдав авіаційного удару в районі Благодатного Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Велика Новосілка, Вугледар, Пречистівка і Благодатне.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційного удару в районі Микільського Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, серед них Левадне, Новодарівка, Гуляйполе Запорізької області; Іванівка, Куцуруб Миколаївської області; Дніпровське, Золота балка, Ромашкове, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Противник продовжує використовувати цивільні заклади охорони здоров’я тимчасово захоплених територій України у власних цілях. Зокрема, встановлено, що у населеному пункті Показне Запорізької області, з будівлі Михайлівського психоневрологічного інтернату, вивезено близько 200 пацієнтів у невідомому напрямку, а обслуговуючий персонал звільнено. В подальшому, на території та в приміщеннях заплановано розміщення військового шпиталю для лікування поранених російських військовослужбовців.

Авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також, нашими захисниками протягом доби знищено 6 розвідувальних БпЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 склади боєприпасів, 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях та 2 засоби протиповітряної оборони противника.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Вже за 15 днів липня були переговори, зустрічі, заходи з лідерами Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Туреччини, Чехії, Польщі, Словаччини, Болгарії, Литви, Швеції, Португалії, Іспанії, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Південно-Африканської Республіки, Гвінеї-Бісау… Генсек НАТО Столтенберг, Президент Європейської Ради Мішель, Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн, Вселенський Патріарх Варфоломій…

Звернення до студентської спільноти Аргентини, спілкування з найбільшими і найбільш перспективними американськими інвесторами та керівниками компаній… Сьогодні – дуже змістовно пан Президент Республіки Корея…

І ми будемо зберігати найвищий темп міжнародної роботи на всіх рівнях, щоб відновити мир для всієї нашої землі та для всіх наших людей. Одне із найстрашнішого, що приносить війна, – це розділення… Ми не можемо залишити жодної нашої людини, жодного міста і села в російській неволі. Всюди, де триває російська окупація, панують насильство і приниження людей…

І я вдячний усім нашим партнерам – кожному лідеру, кожному політику, громадському діячу, кожній країні, – які дійсно підтримують нас у тому, що тільки повне звільнення всієї нашої української території дозволить повернути повну силу міжнародному порядку, заснованому на правилах".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!