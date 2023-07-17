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Перші слова Ліонеля в новому клубі.

Новоспечений форвард Інтер Маямі Ліонель Мессі звернувся до вболівальників американського клубу.

"Я хочу подякувати всім людям в Маямі за такий прийом і любов з моменту мого приїзду сюди. Я дуже радий бути з вами. Хочу подякувати Хосе, Хорхе і Девіду за це визнання, за те, що все пройшло легко і що ми почуваємося як вдома.

Я дуже хочу почати тренуватися і грати в матчах, дуже хочу перемагати і щоб цей клуб продовжував розвиватися. Сподіваюся, що протягом усього турніру ви будете продовжувати підтримувати нас.

Особисто я вірю, що мої партнери по команді віддадуть усе, щоб побудувати цей проєкт, і я дуже радий, що обрав це місто та цей проєкт. Не сумніваюся, що ми чудово проведемо час і переживемо дуже приємні моменти", — цитує Мессі Marca.

Раніше Інтер Маямі офіційно презентував 36-річного аргентинця, який підписав контракт до кінця сезону 2025 року.