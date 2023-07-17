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Старий-новий тренер Мессі — про роботу з аргентинською суперзіркою.

Головний тренер Інтер Маямі Херардо Тата Мартіно розповів про роботу з Ліонелем Мессі.

"Ми дивимось у майбутнє з хвилюванням, яке виникає через появу в нашій команді найкращого гравця світу, але також і з наміром виявити терпіння і дати йому фізично підготуватися, щоб він міг зіграти у відповідний момент", – заявив головний тренер Інтер Маямі.

Раніше Інтер Маямі офіційно презентував 36-річного аргентинця, який підписав контракт до кінця сезону 2025 року.