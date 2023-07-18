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Самовпевнений коментар португальської зірки саудівського Ан-Насра.

Нападник збірної Португалії та Ан-Насра Кріштіану Роналду прокоментував свій період виступів у туринському Ювентусі.

"Моє рішення приєднатися до саудівських клубів було на 100% вирішальним для залучення нових топ-гравців. Це є факт.

Коли я приєднався до Ювентуса, Серія А була мертва, а після того, як я підписав контракт, вона відродилася... Хоч би куди пішов Кріштіану, він викликає підвищений інтерес", — наводить слова Роналду журналіст Фабриціо Романо у своєму твіттері.

Нагадаємо, Роналду виступав за "стару синьйору" з 2018 по 2021 рік. За цей період він провів 134 матчі, в яких забив 101 гол та віддав 22 асисти.