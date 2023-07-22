Сьогодні, 22 липня, відбулися чергові матчі групового етапу жіночого чемпіонату світу 2023 року.

У першій грі збірна Англії мінімально обіграла національну команду Гаїті з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий у середині першого тайму, коли на 29 хвилині півзахисниця збірної Англії Джорджі Стенвей реалізувала пенальті.

Англія — Гаїті 1:0
Гол: Стенвей, 29 (з пенальті).

У другій грі групи D збірна Данії вирвала перемогу над Китаєм із рахунком 1:0, забивши на останніх хвилинах зустрічі.

Автором єдиного голу стала датчанка Амалі Вангсгор, яка вразила ворота суперниць на першій компенсованій хвилині другого тайму.

Данія — Китай 1:0
Гол: Вангсгор, 90+1.