Відбулися чергові матчі жіночого мундіалю.
Англія - Гаїті, Getty Images
22 липня 2023, 17:20
Сьогодні, 22 липня, відбулися чергові матчі групового етапу жіночого чемпіонату світу 2023 року.
У першій грі збірна Англії мінімально обіграла національну команду Гаїті з рахунком 1:0.
Єдиний та переможний гол був забитий у середині першого тайму, коли на 29 хвилині півзахисниця збірної Англії Джорджі Стенвей реалізувала пенальті.
Англія — Гаїті 1:0
Гол: Стенвей, 29 (з пенальті).
У другій грі групи D збірна Данії вирвала перемогу над Китаєм із рахунком 1:0, забивши на останніх хвилинах зустрічі.
Автором єдиного голу стала датчанка Амалі Вангсгор, яка вразила ворота суперниць на першій компенсованій хвилині другого тайму.
Данія — Китай 1:0
Гол: Вангсгор, 90+1.