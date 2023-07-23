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Реакція легенди на гол генія.

Президент Інтер Маямі Девід Бекхем зізнався, що був впевнений в тому, що Ліонель Мессі зможе забити в першому матчі за його команду.

"Коли побачив, що призначили штрафний, то подумав: "Ось так це повинно закінчитися".

Особливо коли у тебе є такі гравці, як Лео і Серджі Бускетс – це те, що вони роблять.

Це захоплюючий вечір для наших уболівальників. Це мрія, що здійснилася на цьому стадіоні, яку здійснили всі – все в цій країні побачили, як Мессі стартує в МЛС. У мене немає слів", — підсумував Бекхем.

Раніше повідомлялося, що Мессі забив 700 гол, без урахування пенальті, у 700 переможному матчі в кар’єрі.