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Матч найближчим часом пройде у Лондоні.

В рамках благодійного матчу на підтримку України, що відбудеться 5 серпня, зустрінуться команди Андрія Шевченка та Олександра Зінченка.

Як повідомляє офіційний твіттер-акаунт game4ukraine, у матчі візьмуть участь колишній півзахисник Арсеналу Жілберто Сілва, колишній голкіпер Інтера Жуліо Сезар та актор Арчі Рено.

Зазначимо, що метою товариської зустрічі стане збір коштів для відбудови Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, зруйнованого російськими окупантами та терористами в березні 2022 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Коноплянка, Лужний та Левченко зіграють у благодійному матчі на підтримку України.