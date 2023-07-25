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Відбувся черговий матч групового етапу жіночого мундіалю.

У матчі другого туру групового етапу жіночого чемпіонату світу 2023 року збірна Швейцарії поділила очки з Норвегією.

Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0. Під час матчу норвежки мали перевагу над швейцарками, але реалізувати свої моменти вони не змогли.

Швейцарія — Норвегія 0:0

Після двох турів Швейцарія лідирує у групі А, набравши чотири очки, випереджаючи Нову Зеландію та Філіппіни, у яких по три бали. У Норвегії одне очко та останній рядок.

У наступному матчі Швейцарія зіграє проти Нової Зеландії, а Норвегія зустрінеться із Філіппінами. Матчі відбудуться 30 липня, о 10:00 за київським часом.