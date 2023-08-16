Северная Америка

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку північноамериканських ліг, що відбувся 16 серпня 2023 року, 02:00.

Пізньої ночі за європейським часом відбувались чергові зустрічі в рамках Кубку північноамериканських ліг, де команди вже встигли дістатись півфіналу змагань.

Інтер Маямі з Ліонелем Мессі, Хорді Альбою, Серхіо Бускетсом та Сергієм Кривцовим у стартовому складі гостював у Філадельфії Юніон.

Цього разу клуб Девіда Бекхема не мав особливих складнощів зі своїм суперником. "Чаплі" відзначались тричі ще в першому таймі, тоді як уже на третій хвилині рахунок було відкрито.

Це Сергій Кривцов із власної половини поля запустив передачу на Джозефа Мартінеса, а той переграв воротаря.

Потім Ліонель Мессі прицільним дальнім ударом приклався в правий кут, і рівно туди ж спрямував свій постріл на завершення блискавичної контратаки Хорді Альба.

Повному розгрому не дав статись м’яч Алехандро Бедої в складі гостей, а ле Давід Руїс із виходу на заміну все ж зберіг перевагу гостей у три голи.

У Ліонеля Мессі — 6 матч в США та 9 голів.

Філадельфія Юніон — Інтер Маямі 1:4

Голи: Бедоя, 73 — Мартінес, 3, Мессі, 20, Альба, 45+3, Руїс, 84

Філадельфія Юніон: Блейк — Глеснес, Елліот, Лоу (Уре, 46) — Гарріел, Флах (Макглінн, 46), Буено (Бедоя, 69), Вагнер — Х. Мартінес, Газдаг (Торрес, 87) — Донован (Салліван, 69).

Інтер Маямі: Коллендер — Єдлін, Кривцов, Міллер, Альба (Аллен, 87) — Арройо (Макві, 87), Бускетс, Кремаскі (Руїс, 74) — Мессі, Мартінес (Кампана, 61), Тейлор (Гомес, 60).

Попередження: Лоу, Буено — Єдлін.