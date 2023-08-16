Ліга Європи

Дізнайся, де дивитися пряму трансляцію поєдинку у прямому ефірі.

У рамках матчу-відповіді третього раунду Ліги Європи, Дніпро-1 протистоятиме Славії з Праги.

Дніпро-1 — Славія Прага: відео онлайн-трансляція матчу-відповіді Ліги Європи

У колективу Олександра Кучера, відверто кажучи, не так багато шансів з огляду на те, що перший поєдинок завершився повним фіаско – 3:0 на користь клубу з Чехії.

Варто зазначити, що букмекери також не вірять, що українська команда зможе пройти в наступну стадію змагання.

Де дивитись матч ЛЄ Дніпро-1 — Славія?

Гра у відповідь між Дніпром-1 і Славією в прямому ефірі покажуть телеканал УНІАН і Youtube-канал FootballHub. Також трансляція цієї гри буде доступна на платформі онлайн телебачення Київстар ТБ.

Нагадаємо, що матч Дніпро-1 – Славія пройде 17 серпня о 21:00 за київським часом.