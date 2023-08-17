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17 серпня 2023, 00:10
Манчестер Сіті — володар Суперкубка УЄФА
Команда Хосепа Гвардіоли в основний час врятувалась у протистоянні проти Севільї, після чого футбольна лотерея розв'язала питання володаря трофею.
Манчестер Сіті — Севілья, Getty Images
17 серпня 2023, 00:10
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Манчестер Сіті — Севілья 1:1 (5:4 – пен.)
Голи: Родрі, 63 — Ен-Несірі, 25
Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Аканджі, Гвардіол, Аке — Ковачич, Родрі — Палмер (Альварес, 85), Фоден, Гріліш — Голанд.
Севілья: Буну — Навас (Монтіель, 83), Баде, Гудель, Акунья — Жордан, Ракітич — Окампос, Торрес (Хуанлу, 70), Ламела (Сусо, 90+3) — Ен-Несірі (Мір, 90+2).
Попередження: Баде, Ламела, Хуанлу.