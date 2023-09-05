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Football.ua склав список зірвавшихся переходів цього літа.

Літнє трансферне вікно подарувало нам декілька доволі статусних переходів та запам'яталося цікавими подіями. Проте були й невдалі кейси із гравцями для деяких колективів. У цьому матеріалі поговоримо саме про них. Кого вболівальники хотіли побачити у своєму клубі, а в підсумку трансфери не відбувалися.

Едсон Альварес, Іван Фреснеда — Боруссія Дортмунд

Кампанія цього літа вийшла не дуже очевидною для команди. З не відбувшихся переходів можна скласти практично повноцінну символічну збірну, проте зупинимо увагу на двох футболістах.

Едсон Альварес мав додати стабільності на позиції опорного півзахисника. У Аяксі він добре себе зарекомендував, як непоступливий гравець, який покривав великий простір у центрі поля, вмів працювати під пресингом, непогано грати головою й добре підключатися до атак. Окрім того, хотів тільки в Боруссію. Навіть придивлявся собі будинок у Дортмунді.

Здавалося, що ще потрібно для оформлення цього трансферу? Проте головний тренер клубу Едін Терзіч попросив не купляти мексиканського опорника, тому що вирішив довіритися добре себе проявившому в другій половині минулого сезону Емре Джану, який навіть отримав капітанську пов'язку. Враховуючи нестабільність Емре, цей вибір виглядає максимально спірно. Так, амстердамці підвищували ціну за Едсона, проте він виглядає вартим цих грошей. Тим більше, міг би зробити апгрейд позиції.

Втім, у підсумку Альварес перейшов до Вест Гема. Навіть коли його запитали на презентації у команді, який стадіон, на якому він коли-небудь грав, є найкращим для нього, футболіст відповів — Вестфаленштадіон, сумно.

Ще один зірвавшийся перехід — талановитий правий захисник Вальядоліда Іван Фреснеда. Довгий час говорили про те, що трансфер практично у фінальній стадії і латераль ось-ось приїде до Боруссії. Проте і тут нюансом стали кошти, котрі хотів отримати вилетівший в Сегунду клуб. А потім в перегони за Іваном ввімкнулася Барселона, тому Дортмунд вирішив залишити цю ідею.

Найцікавіше, що остаточно він перебрався до лісабонського Спортінга за відносно невеликі гроші. Тобто, потрібно було лише зачекати до завершення трансферного вікна і тоді активно діяти в перемовинах, а в підсумку команда лишилася із номінальним вінгером Маріусом Вольфом, Юліаном Р'єрсоном, повноцінно не гравшим протягом двох років Матеу Мореєм та Тома Меньє, якого не можуть продати бодай кудись в інше місце.

Мойзес Кайседо — Ліверпуль

Мерсисайдці все літо намагалися посилити центр поля. Спершу фігурували чутки про перехід Джуда Беллінгема, проте він виявився занадто дорогим, тому клуб переключився на інші цілі. Головною з них був Мойзес Кайседо, який зробив якісний прогрес у Брайтоні. Еквадорський опорник заслужено отримав статус одного з найкращих у своєму амплуа в чемпіонаті Англії.

Особливо принципово для "червоних" повстало питання після продажів Джордана Гендерсона та Фабіньо у Саудівську Аравію, коли двоє ключових опорних півзахисників пішли, а заміну їм завчасно не придбали. Розглядалися варіанти із Мойзесом та Ромео Лавією з Саутгемптона, і в певний момент здавалося, що Ліверпуль таки придбає футболіста, він навіть готовий був побити свій трансферний рекорд, проте несподівано ввімкнувся конкурент Челсі. "Сині" вирішили погодитися на умови симпатичного колективу у вигляді 116 мільйонів євро та забрали гравця собі. А пізніше перехопили ще і другий варіант, Ромео, змусивши суперника по АПЛ шукати інших потенційних кандидатів.

Ромелу Лукаку — Інтер, Ювентус

Потужний форвард зарекомендував себе в Італії, як бомбардир світового класу. Раніше він демонстрував хорошу результативність в Евертоні, проте саме у складі Інтера виріс в одного з найкращих представників свого амплуа. Це мала бути ідеальна взаємодія на багато сезонів вперед, втім Ромелу вирішив спробувати свої сили в Челсі, з якого його свого часу продали та не дали повноцінного шансу. Не вийшло і вдруге.

В команді Томаса Тухеля футболіст виглядав не органічно та мало забивав, як на цінник у понад сотню мільйонів євро. Окрім того, хотів повернутися до стану "нерадзуррі". Англійський колектив віддав його в оренду туди минулого сезону, де понад 20 результативних дій нагадали, що не варто списувати Ромелу з рахунків. Клуб був не проти викупити бельгійського бомбардира, він сам також хотів залишитися у своєму улюбленому колективі.

Проте потім відбувся гучний скандал із перемовинами з Ювентусом — чи не головним принциповим суперником Інтера після Мілану в країні.

Були розмови, що він практично досяг угоди з "бьянконері", повинен був підписати контракт, проте туринці не змогли продати Душана Влаховича, щоб розчистити місце для Лукаку, а вболівальники виступили із принциповою позицією проти цього переходу. Таким чином, він погіршив стосунки із фанатами міланців та клубом, який в підсумку не захотів боротися за його підписання на постійній основі, але і не перейшов до Ювентуса.

Хакім Зієш — Ан-Наср

Футболіст планував залишити Челсі та перейти в якийсь інший колектив. Чи то в Саудівську Аравію, чи то в Туреччину. Проте довго залишався у клубі — все через невдалий медогляд. Його марокканський вінгер не пройшов двічі.

Через проблеми з коліном контракт із ним вирішив не підписувати Ан-Наср, який пропонував гравцю зниження зарплатні до 40% та поверненню до початкової угоди за відсутності травм, проте футболіст від цього відмовився.

Далі спроби придбати Хакіма робив Галатасарай, втім і тут він провалив медобстеження.

На радість для вінгера, клуб все ж таки погодився купити його в Челсі.

Жоау Палінья — Баварія

Опорний півзахисник Фулгема зарекомендував себе одним з найкращих на своїй позиції в АПЛ та топових лігах Європи. Свого часу він перейшов до "дачників" зі Спортінга, де був важливою частиною команди, що здобула чемпіонський титул.

Лондонці ж впевнено залишилися у Прем'єр-Лізі, а сам футболіст встигав не лише чудово працювати у центрі поля, але і інколи забивати. У найвідповідальніший момент, варто зазначити, бо без них вони б навряд чи обіграли у тих матчах Брентфорд, Ноттінгем Форест та Саутгемптон.

Тому перехід до Баварії міг бути нормальним кроком для гравця. Підписання спершу йшло непогано. Клуби погодили цей трансфер, Жоау навіть приїхав до бази нової команди та зробив фото у футболці німецького колективу, проте далі англійська сторона несподівано заблокувала перехід. Причиною стало замало часу для підписання заміни португальському опорнику.

Таким чином, контракт не підписали, а Мюнхен не взяв гравця для глибини складу. А ось Фулгем точно повинен бути задоволеним даним фактом.

Бернарду Сілва — Барселона

Чутки довгий час пов'язували футболіста із Барселоною. Атакувальний півзахисник виграв всі можливі трофеї із Манчестер Сіті, виглядало так, що португальський гравець був не проти отримати новий виклик. Проте конкретики не було. Були лише різноманітні розмови, котрі давали нові деталі до начебто готового переходу.

Барселона визначила Бернарду Сілву головною ціллю на літо 2023 року, Хаві хотів мати досвідченого футболіста, який чудово ладнає з позиційним футболом. Перед цим була інформація, що клуб може купити його взимку, проте остаточно відбулося інакше.

Барселона відмовилася від ідеї придбати Бернарду. Фінансове становище не дозволило купити Сілву, у іспанському гранді обдумано вважали угоду практично неможливою через фінансові проблеми.

В підсумку, гравець продовжив угоду з "містянами". Півзахисник залишиться в англійському гранді до літа 2026 року.

Мохаммед Салах — Аль-Іттіхад

Гравець міг поїхати до Саудівської Аравії та отримувати великі гроші, проте ситуація була не такою простою. Ліверпуль продав багато півзахисників цього літа, а погоджуватися на перехід одного зі своїх лідерів в атаці навряд чи входило в їхні плани.

Хоча Аль-Іттіхад пропонував хорошу суму за вінгера клубу — готовий був заплатити 150 млн євро. Керівництво англійського колективу не мало наміру вести перемовини. Ситуація могла змінитись лише в тому випадку, якщо сам футболіст захотів би підписати контракт і особисто попросив би про перехід.

Цього в підсумку не трапилося. Мохаммед захотів продовжити виступати у Ліверпулі.

Також надалі зберігається інтерес до персони футболіста з боку клубу, проте якщо вони й зможуть підписати його, то навряд чи в дане трансферне вікно. Бажання гравця не повинно змінитися.

Кіліан Мбаппе — Реал Мадрид

Трансферний спектакль імені французького футболіста цього літа набрав чергових обертів. Кіліана вже давно відправляють до Реала, проте поки що він надалі залишається у ПСЖ.

Здавалося, що невдалий минулий сезон повинен був остаточно розчарувати гравця у проекті клубу зі столиці Франції, можливо, так і було, втім відпускати Кіліана ніхто і нікуди не збирався. Мадрид повинен був заплатити великі кошти за його трансфер, ситуація тягнулася довго через позицію парижан, котрі відсунули Мбаппе від складу в певний момент, пізніше передумали й почали вести перемовини про продовження контракту. Поки що є принаймні один варіант, чому "вершкові" не досягли угоди із форвардом — бажання підписати його безкоштовно наступного літа. Віце-чемпіони країни придбали лише Хоселу, проте відпустили Каріма Бензема, фактично залишившись з одним номінальним нападником. Навряд чи вони хочуть в довгостроковій перспективі експериментувати із Родріго, Джудом Беллінгемом чи ще кимось в якості головного бомбардира команди, тому, можливо, просто готові зачекати один сезон, а потім оформити перехід зіркового представника.

Проте тут і зараз доведеться виступати без нього.

Тому можна сміливо констатувати, що це головний зірваний перехід цього літа.