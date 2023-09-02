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Football.ua розповідає про найгарячіші трансфери літнього трансферного вікна.

1 вересня закрилося трансферне вікно у елітних європейських чемпіонатах. Як завжди, багато клубів були активними на ринку, підписавши дорогих футболістів. Деякі команди купили за крупну суму відразу кількох гравців. У будь-якому випадку, літнє трансферне вікно-2023 було цікавим.

Джуд Беллінгем вирішив, у якому клубі продовжить кар'єру далі, Гаррі Кейн і Делкан Райс нарешті пішли на підвищення, а Челсі підписав Мойзеса Кайседо, який теоретично повинен замінити Нголо Канте.

До вашої уваги ТОП-10 найяскравіших, найдорожчих і найгучніших трансферів літа-2023 року.

Сандро Тоналі (з Мілана до Ньюкасла, 64 мільйони євро)

За чутками, італійський півзахисник не дуже горів бажанням переходити до Ньюкасла. Навіть швидше так: Тоналі не дуже хотів йти з Мілана. Однак не найпростіше фінансове становище змусило "россонері" прийняти пропозицію "сорок" і відпустити хавбека.

Загалом Ньюкасл проводить грамотну трансферну політику, що навіть встиг оцінити головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп. А Тоналі вже встиг провести три матчі за Ньюкасл і навіть відзначитись дебютним голом за нову команду.

Йошко Гвардіол (з Лейпцига до Манчестер Сіті, 90 мільйонів євро)

Гвардіол та Гвардіола в одній команді, ну не символічно ж? Іспанський фахівець придбав у свій склад талановитого захисника, який одразу може дати результат і стати надійною ланкою в обороні. Манчестер Сіті шукав такого роду футболіста: лівоногий захисник, здатний віддати пас і розпочати атаку.

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Чи переплатив Манчестер Сіті? Мабуть, переплатив. Але хто рахує гроші на цьому шаленому трансферному ринку, коли є потрібний футболіст? Цілком імовірно, що під керівництвом Пепа Гвардіоли всі незабаром забудуть про цінник хорвата.

Довгий час Челсі та Маунт вели переговори про новий контракт, потім були паузи, потім нові переговори. Однак, сторони між собою в результаті не зуміли домовитися, внаслідок чого "сині" прийняли рішення: краще продати Маунта зараз, ніж він покине клуб влітку 2024 як вільний агент.

Сезон-2022/23 для Челсі був кошмарним. Маунт, який вважався одним із лідерів лондонської команди, виступав не найкращим чином. М'яко кажучи. Отримавши пропозицію від Манчестер Юнайтед, англієць довго не думав. Він легко зважився на зміну колективу. І хто знає, чи може зміна обстановки для Маунта зараз те, що потрібно для його кар'єри. Хоча на старті в МЮ він поки що не вражає.

Кай Гаверц (з Челсі до Арсеналу, 75 мільйонів євро)

Челсі не проти продати Гаверца, а Гаверц був проти залишити Челсі. Сторони пішли на зустріч одна одній. Німецький атакуй півзахисник (нападник?) був найкращим бомбардиром "синіх" у сезоні-2022/23. Він провів 47 матчів у всіх турнірах та забив дев'ять голів. Однак це той випадок, коли хвалити нема за що і досягнення сумнівне. І до гри Гаверца є низка питань.

Наприклад, у січні Каю буде 25 років, а зараз досі невідомо, яка його найкраща позиція на полі. Можливо, відповідь на це питання дасть головний тренер "канонірів" Мікель Артета. А поки що у перших чотирьох матчах у німця немає результативних дій за нову команду.

Усман Дембеле (з Барселони до ПСЖ, 50 мільйонів євро)

Головний тренер Барселони Хаві дуже не хотів, щоб Дембеле покинув клуб. Він на нього розраховував і розчарований, що француз вирішив піти. Коли йдеться про Барселону, то до керівництва клубу є багато питань. Всі ці історії про "активацію важелів" стали свого роду мемом. Насправді, вже другий сезон поспіль футболісти каталонського клубу ризикують бути не зареєстрованими на сезон, і Жоану Лапорту та іншим доводиться щоразу щось вигадувати.

За мірками сьогодення, ПСЖ заплатив скромні 50 мільйонів євро за Дембеле. При цьому, з 50 мільйонів, близько 25 мають дістатися Усману та його агенту, якщо вірити чуткам. Не найкраща угода для Барселони, то ще й втрата основного виконавця, хоч і досить травматичного.

Англійський півзахисник давно привернув увагу топ-клубів Англії. Також, за чутками, інтерес походив і від мюнхенської Баварії. Проте Вест Гем кілька років поспіль відхиляв пропозиції від інших команд, сподіваючись зберегти головну зірку своєї команди.

Однак Райс відмовлявся вести переговори про новий контракт, внаслідок чого ясно дав зрозуміти: або він піде і Вест Гем отримає компенсацію, або піде влітку 2024 року як вільний агент. Вест Гем вибрав перший варіант.

"Молобійці" отримали хорошу суму, знайшли заміну Райсу, а Арсенал отримав гравця з досвідом та з бажанням вигравати трофеї. Теоретично всі повинні бути у виграші від цієї угоди, але лише час покаже, як буде насправді.

Мойзес Кайседо (з Брайтона до Челсі, 116 мільйонів євро)

Як виявилося, ще у травні цього року Челсі отримав згоду від Кайседо на перехід до лондонської команди. Залишалося найголовніше завдання – домовитися з Брайтоном. І це було дуже складно. Спочатку "сині" не хотіли витрачати понад 80 мільйонів фунтів на опорного півзахисника.

Однак потім у гонку вступив Ліверпуль та запропонував більше грошей. Челсі довелося реагувати та перебивати цю пропозицію. Власники "синіх" так захопилися, що вирішили провчити Ліверпуль, і навіть купили Ромео Лавію із Саутгемптона, якого довгий час вели "червоні".

Теоретично, Кайседо повинен замінити Нголо Канте, який зі спокійною душею перебрався в Саудівську Аравію, вигравши практично все з Челсі.

Рандаль Коло Муані (з Айнтрахту до ПСЖ, 95 мільйонів євро)

Трансфер, який тягнувся до останнього. 1 вересня була інформація, що угоду вже не здійснити, проте потім ПСЖ таки зумів домовитися з Айнтрахтом. За даними Transfermarkt, сума переходу склала 95 мільйонів євро (за іншими джерелами – 75 млн + 15 млн у вигляді бонусів).

У сезоні-2022/23 Коло Муані провів 46 матчів за німецьку команду у всіх турнірах: на його рахунку 23 голи та 17 результативних передач. Вражаюча статистика. Цього літа ПСЖ залишили Ліонель Мессі та Неймар, а на заміну їм прийшли Коло Муані та Усман Дембеле (з найбільш яскравих атакуючих персон).

Подивимося, як пройде перебудова атакуючої лінії у складі столичного французького клубу.

Джуд Беллінгем (з Боруссії Дортмунд до Реалу, 103 мільйони євро)

Ліверпуль, Манчестер Сіті, Челсі, Баварія... З ким тільки не пов'язували чутки Джуда Беллінгема. Проте англієць вирішив обрати Реал. Враховуючи те, що Тоні Кроос і Лука Модрич уже немолоді, то цілком логічне рішення – грав би він часто чи відносно часто.

І одразу англієць почав відпрацьовувати вкладені у нього гроші. Він провів 3 матчі в Ла Лізі, встигнувши записати на свій рахунок чотири голи та одну результативну передачу. Якщо він продовжить так само, то в мадридському клубі забудуть про те, що пішов Карім Бензема (хоч вони і грають на різних позиціях). Але це все ж таки малоймовірно.

У будь-якому випадку, Беллінгем на старті сезону починає вражати Реал і закохувати вболівальників цієї команди.

Гаррі Кейн (з Тоттенгема до Баварії, 100 мільйонів євро)

Усі знають, як складно вести переговори з Даніелем Леві – головою Тоттенгема. Кейн вже багато років як хотів залишити склад "шпор" і перейти до клубу, з яким може боротися за трофеї, але щоразу його не відпускав Леві. У англійця залишався рік за контрактом із Тоттенгемом. Або Кейн піде зараз і "шпори" отримають компенсацію, або влітку 2024 року, але на правах вільного агента.

У результаті Леві вирішив заробити на футболісті і продати його до Баварії. Переговори йшли непросто, але завершилися благополучно. Баварії потрібен був нападник після того, як Роберт Левандовські пішов минулого літа до Барселони, а заміна так і не була придбана (Садьо Мане все ж таки вінгер, а не №9).

30-річний форвард уже почав відпрацьовувати вкладені кошти: 3 матчі, 3 голи та 1 результативна передача. Якщо у клубі буде порядок, а не як наприкінці минулого сезону, то як мінімум Кейн може виграти свій перший трофей у кар'єрі – чемпіонат Німеччини.