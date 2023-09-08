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Відбулися перші матчі відбірного циклу чемпіонату світу.

Сьогодні вночі, 8 вересня, відбулися перші поєдинки відбірного етапу чемпіонату світу 2026 року, що пройде у США, Мексиці та Канаді.

У першому матчі збірна Аргентини мінімально обіграла Еквадор із рахунком 1:0. Єдиний та переможний м'яч був забитий на 78 хвилині, а його автором став Ліонель Мессі.

Також додамо, що Мессі замінили на 89 хвилині зустрічі і це сталося вперше в офіційному матчі збірної з 2014 року. Тоді Ліонель оформив дубль і на 63 хвилині залишив поле в матчі проти Нігерії (3:2).

Аргентина – Еквадор 1:0

Гол: Мессі, 78.

Аргентина: Мартінес, Тальяфіко, Отаменді, Ромеро, Моліна, Мак Аллістер (Паредес, 77), Фернандес, де Пауль, Гонсалес (Ді Марія, 62), Мартінес (Альварес, 77), Мессі (Паласіос, 89).

Еквадор: Галіндес, Еступіньян, Уртадо (Пресіадо, 81), Пачо, Арболеда, Торрес (Мена, 81), Кайседо, Груесо, Сіфуентес (Ортіс, 68), Валенсія, Плата (Родрiгес, 67)

Попередження: Паредес — Сіфуентес.

У другому матчі Колумбія здобула перемогу над Венесуелою з рахунком 1:0. Перемогу колумбійцям приніс єдиний результативний удар у виконанні Рафаеля Сантоса Борре на старті другого тайму.

Колумбія – Венесуела 1:0

Гол: Борре, 46.

Колумбія: Варгас, Мачадо, Лукумі, Міна, Мехія, Арьяс (Родрігес, 75), Лерма, Урібе (Барріос, 85), Діас (Сіністерра, 88), Борре (Дуран, 75), Квадрадо (Карраскаль, 46).

Венесуела: Ромо, Маго (Росалес, 78), Анхель, Осоріо, Гонсалес, Еррера (Мартінес, 59), Рінкон, Мартінес, Мачіс (Отеро, 82), Рондон (Маркес, 78), Саваріно (Сотельдо, 59).

Попередження: Гонсалес.

У третій зустрічі було зафіксовано нічию між збірними Парагвая та Перу. Команди голів не забивали та закінчили поєдинок з рахунком 0:0. При цьому з кінцівки першого тайму гості грали в меншості після видалення Луїса Адвінкули, який отримав другу жовту картку.

Парагвай – Перу 0:0

Парагвай: Коронел, Ріверос, Гомес, Бальбуена, Рохас (Піріс, 78), Амарілья (Гамарра, 66), Кубас, Вільясанті, Альмірон, Соса (Рохас, 88), Авалос (Еспінола, 78).

Перу: Гальєс, Трауко (Моліна, 71), Абрам, Араухо (Корсо, 46), Адвінкула, Йотун, Тапія, Каррільо (Лопес, 46), Гонсалес (Картахена, 46), Поло (Аскуес, 90), Герреро.

Попередження: Адвункула, Араухо.

Вилучення: Адвінкула, 45 (друга жовта).

Нагадаємо, у відбірному турнірі Південної Америки беруть участь десять збірних, які зіграють один з одним у два кола. Команди, які займуть місця з першого до шостого, кваліфікуються у фінальний турнір. Збірна, яка опинилася на сьомому місці, виступить у міжконтинентальному плей-оф. У ньому також зіграють дві команди із зони КОНКАКАФ та по одній від Азії, Африки та Океанії. Вони розіграють дві останні путівки на ЧС, який було розширено до 48 команд.